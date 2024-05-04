الزراعة تصدر قرار بتكوين لجان غرفة عمليات انجاح الموسم الزراعي





أصدر السيد عبد الله عيسى زايد، وزير الزراعة والغابات في ولاية النيل الأزرق، قرارًا بتشكيل لجان غرفة عمليات نجاح الموسم الزراعي 2024/2025 في الولاية.

ويشمل القرار تشكيل 7 لجان مختصة بالأمن والمدخلات واستلام وتوزيع التقاوي والبنزين وحماية النباتات والتمويل والتحصيل والتأمين الزراعي والإعلام، وقد تم تخصيص مهام واختصاصات كل لجنة على وجه الخصوص.

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