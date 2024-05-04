الهلال الاحمر القطري يوفر مواد ايواء ويتفقد اوضاع المستشفيات





واصل الهلال الأحمر القطري جهوده الإنسانية في مساعدة المتضررين من الحرب في السودان، حيث قام بتوزيع مساعدات إنسانية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني في ولاية نهر النيل. تلك المساعدات التي قدمتها صندوق قطر للتنمية كانت عبارة عن خيام لأكثر من ألف متضرر من الحرب في مدن عطبرة والدامر وشندي بولاية نهر النيل.

وأعربت الدكتورة تهاني ميرغني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية نهر النيل، عن شكرها وتقديرها للدعم المستمر من قطر وصندوق قطر للتنمية للسودان، كما قدمت الشكر للهلال الأحمر القطري على جهوده الرائعة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب والفئات الضعيفة في المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح دعاك، رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان، أن هذه المساعدات جاءت في إطار المساعدات الإنسانية القطرية للسودان التي تم تقديمها عبر الجسر الجوي المستمر الذي يديره صندوق قطر للتنمية لنقل المساعدات إلى السودان، والتي تشمل الأدوية والمواد الغذائية ومواد الإيواء. تم توزيع المساعدات اليوم بشكل خاص على شكل خيام لأكثر من ألف نازح في مدن شندي وعطبرة والدامر. كما تم استلام كميات من الأدوية والمواد الغذائية عبر الجسر الجوي وتوزيعها في عدة ولايات من بينها سنار وكسلا والقضارف والبحر الأحمر والولاية الشمالية.

يذكر ان وفدا من مكتب الهلال الاحمر القطري بالسودان برئاسة الدكتور صلاح دعاك رئيس المكتب زار ولاية نهر النيل حيث وقف على نماذج تركيب الخيام وتوزيعها على المتأثرين.

وفي سياق متصل قام الوفد وبالتنسيق مع السلطات الصحية بزيارات لتقييم اوضاع عدد من المرافق الصحية في الولاية شملت مستشفى أم الطيور ومستشفى السلام بمحلية الدامر بالإضافة لمركز صحي الجبلاب بمحلية المتمة ووقف الفريق على الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات واستمع إلى شرح من إدارات المستشفيات للتحديات التي تعيق تقديم الخدمات للمترددين على المستشفيات.

سونا