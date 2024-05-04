استنفار الخرطوم يكمل تدريب مستنفرات لحماية الأعراض ودعما لمعركة الكرامة

أشار اللواء ركن دكتور أمير سليمان فضل المولى، ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، إلى أهمية دور المقاومة الشعبية في التعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها المليشيات المتمردة والإرهابية، بالإضافة إلى الدور المتوقع منها في حماية الأحياء وتأمين حياة وممتلكات المواطنين.

جاء ذلك خلال حفل تخريج لمستنفرات معسكر الشهيد الشيخ آدم عبد الله في منطقة الكواهلة بالريف الشمالي بكرري.

وأشار السيد خالد الضو، رئيس لجنة المعسكرات والتدريب باللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم، إلى أهمية التدريب المتميز لمستنفرات منطقة الكواهلة بالريف الشمالي، والذي يؤهلهن لحماية مناطقهن وأعراضهن. وأضاف الضو أن مهمة المقاومة الشعبية تشمل جانبًا عسكريًا وجانبًا مدنيًا لتنفيذ أعمال النظافة وصحة البيئة والإسعافات الأولية وغيرها داخل الأحياء.