قطر.. تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة





ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس الخميس بمقره في الديوان الأميري.

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الداخلية التالية:

1- مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة.

2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني.

3- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019.

4- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2015 بتحديد البيانات التي تدون في البطاقة الشخصية والإجراءات اللازمة للحصول عليها.

الشرق القطرية