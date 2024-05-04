ياسمين صبري تتخطى انتقادات الجمهور لها بـ«اليوجا».. صور





شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بلقطات من ممارستها رياضة “اليوجا”، حيث كشفت في لقاءات متعددة عن عشقها لهذه النشاط البدني وعن اهتمامها بممارسته بانتظام.

نشرت ياسمين مجموعة صور جديدة لها أثناء ممارستها “اليوجا” على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث برزت في الصور برشاقة وأنوثة، وارتدت ملابس رياضية سوداء بسيطة وأنيقة.

على صعيد آخر، تعرضت ياسمين لانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب مظهرها في مسلسل “رحيل” الذي تلعب فيه دور البطولة، حيث ظهرت ببشرة نضرة ومكياج كامل، ما أثار استياء بعض رواد السوشيال ميديا الذين اعتبروا ذلك تجسيدًا غير واقعي لشخصية فتاة مسجونة.

الفنانة ياسمين صبري نشرت صورة لها من كواليس مسلسل رحيل وهي بالزي الأبيض، ما يبدو أنه في غرفة المحاكمة أو في سجن النساء، لكن إطلالة الفنانة ومكياجها أثارا موجة من الانتقادات.

وكتب أحد المتابعين ساخرًا على منصة «إكس»: «الأستاذة ياسمين صبري مسجونة في بيوتي سنتر»، فيما سخر متابع آخر قائلًا: «الفنانة ياسمين صبري اتسجنت في سمير وليم».

بينما كتب آخر: «صورة المساجين في Egypt بشرتهم أكتر نضارة»، وكتب آخر: «السجن مبقاش عقاب، بقى لنضارة البشرة والفيلر.. مرفق صورة للفنانة ياسمين صبري».

المصري اليوم