شاهد بالفيديو.. مناوي: مليشيا الدعم السريع قررت السيطرة على الفاشر لإعلان حكومتها المشؤومة

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن مليشيا الدعم السريع قررت السيطرة على الفاشر لإعلان حكومتها المشؤومة.
وتفقد نائب قائد العمليات بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح عبود آدم خاطر ارتكازات القوة داخل وخارج مدينة الفاشر.
وقالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد”: نطالب المجتمع الدولي والإقليمي بإدانة الجرائم البشعة التي تسهم في توقف المنظمات العاملة خوفا من تضرر العاملين.
الجزيرة – السودان
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