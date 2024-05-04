«حجارة من طين».. أحمد كريمة: القرآن كشف عن كيفية بناء الأهرامات – فيديو





علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، على التصريحات المثيرة للجدل للدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار السابق، التي تناولت عدم وجود دليل علمي أو آثري على تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر.

وأكد كريمة خلال حديثه في برنامج “كلام الناس” الذي يُعرض على قناة MBC مصر ويُقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن الدكتور زاهي حواس يُعتبر شخصية علمية وطنية محترمة، موضحًا أنه لم يتناول الجانب الديني ولم يُطرح قضية نبوءية أو الأنبياء، بل تحدث فقط عن جانب محدد في مجال علم الآثار. وأشار إلى أنه أكد عدم وجود أدلة آثرية على تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر.

وأوضح أن في العصور القديمة، كانت الأنظمة الحاكمة تعتبر الأنبياء والرسل خارجين عن نطاق القوانين العادية، وبالتالي لم يُسجلوا آثارهم على جدران المعابد وغيرها من المواقع الأثرية.

وأضاف أن المقصود بالأوتاد في الآية الكريمة «وفرعون ذي الأوتاد»، هي الأهرامات، مشيرًا على أن القرآن الكريم تحدث عن كيفية بناء الأهرامات.

ولفت إلى الآية الكريمة: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ».

وتابع كريمة: «أنا أقول رأي، وقد أكون مخطئ، القرآن بين إن فيه نار شديدة جدًا على أحجار قوالبها من طين، وقد أوقد عليها نارًا بدرجة حرارة عالية، ومنها بنيت المعابد والأهرامات وغيرها، وقد يكون هذا الرأي خطأ، وأحترم علماء الأثار».

المصري اليوم