غرق عامل وطالبة في نهر النيل





تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بمصرع طالبة وعامل غرقًا في نهر النيل أمام مركز المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال جثتين تعودان لطالبة تُدعى (ر. م. ع، 17 سنة) وعامل يُدعى (م. ب. ع- 25 سنة)، وكانا مقيمين في كفر المنصورة بمركز المنيا. تم انتشالهما من مجرى النيل أمام قرية زاوية سلطان من الناحية الشرقية.

قاد فريق الإنقاذ النهري عملية الإنقاذ برئاسة الملازم أول أحمد خليفة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي بتوجيهات من النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف في الأمر.

المصري اليوم