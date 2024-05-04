مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف





قررت الفنانة مي عمر مشاركة جمهورها بصور جديدة من آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أبهرت مي عمر الجميع بإطلالتها الرائعة في الصور، حيث ارتدت فستانًا طويلاً يميزه التصميم العصري والكم الواحد، وهو من بين أحدث صيحات الموضة.

أكملت إطلالتها بحذاء أنيق ذو كعب عالٍ باللون الأسود، وزينت نفسها بمجموعة من المجوهرات التي أضفت لمسة نهائية متكاملة لإطلالتها.

أما في الجانب الجمالي، فاعتمدت مي عمر على تسريحة شعر مرفوعة، واختارت مكياجًا جذابًا يتميز بالألوان الترابية الهادئة، مما أبرز جمالها بشكل طبيعي وراقي.

صدى البلد