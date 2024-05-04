ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن





أكد اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يلعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنهم لم يحسموا بعد بطولة الدوري، مشيرا إلى أنهم قريبون من الفوز باللقب. وأشار إلى أن الفوز بثلاثية نظيفة على التعاون كان أمرًا ممتازًا.

وصرح ميتروفيتش للقناة الناقلة بعد نهاية مباراة التعاون قائلا: “هذا الانتصار مهم جدا بالنسبة لنا ضد فريق جيد. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن تسجيل ثلاثة أهداف دون استقبال أي هدف أمر رائع”.

وأضاف: “عادة، ليس لدي اللياقة البدنية بنسبة 100% بعد العودة من الإصابة. قد أحتاج إلى مباراة أو اثنتين لكني هنا الآن، ولدينا مباريات هامة. آمل أن أسجل المزيد من الأهداف”.

وتابع: “أسعى دائما لمساعدة الفريق. نحن نعمل بجد في التدريبات، وفي المباريات الأخيرة حاولت صناعة تمريرات حاسمة لزملائي، وهذا ما أعمل عليه في التدريبات”.

وأختتم: “دائما أشعر بتواجد الجماهير في كل بطولة، وأشكر الجماهير على هذا الدعم، ونتمنى حسم اللقب والاحتفال مع الجماهير، ونحن لم نحسم الدوري حتى الآن، ولكننا قريبون من حسم البطولة”.

وقد فاز الهلال على التعاون بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 83 نقطة، حصيلة 29 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الثامنة والعشرين، وأصبح “الزعيم” بحاجة لـ 4 نقاط فقط لحسم اللقب.

جريدة الرياض