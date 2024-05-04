رئيس هيئة الترفيه: «بوليفارد وورلد» يغلق أبوابه “الثقافات العالمية والتجارب المميزة والنكهات الرائعة”





أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن إغلاق أبواب «بوليفارد وورلد»، مشيرا إلى منطقة بوليفارد وورلد ستعود في الموسم المقبل من موسم الرياض.

حيث قال المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي “بوليفارد وورلد يوّدعكم في يومه الأخير بعد قضاء أجمل الأوقات بين الثقافات العالمية والتجارب المميزة والنكهات الرائعة والفعاليات الممتعة.. يلتقيكم في الموسم القادم”.

وتنقسم بوليفارد وورلد إلى 20 منطقة فرعية، من ضمنها القسم العالمي الذي يضم مجموعة من المناطق بثقافاتها العديدة صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها في الطعام والمباني والموسيقى، تتمثل في كل من مصر، وبريطانيا، والهند، وآسيا، والمكسيك، وفرنسا، والشام، والصين، وأمريكا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، واليابان، والمغرب، كما تحتضن بحيرة بوليفارد التي يمكن التنقل من خلالها لمختلف أنحاء المنطقة وتجاربها التي تصل 19 تجربة ترفيهية متنوعة.

تتضمن منطقة بوليفارد وورلد مجموعة متنوعة من الألعاب، حيث توفر 14 لعبة ترفيهية و24 نوعًا من ألعاب المهارات، إلى جانب نحو 200 نقطة بيع تقدم المأكولات والمشروبات، و621 متجرًا لبيع مختلف البضائع من مختلف أنحاء العالم.

وتتميز المنطقة بمجموعة من الوجهات المثيرة، مثل المتحف السينمائي التفاعلي الذي يعرض أكبر الاكتشافات الأثرية في التاريخ، وأطول أفعوانية متنقلة في العالم بسرعة تصل إلى 110 كيلومتر في الساعة. كما تضم عالمًا فريدًا هو كوكوميلون، بالإضافة إلى منطقة “Fun Zone”.

ومن بين أبرز التجارب التي يمكن الاستمتاع بها في المنطقة هذا العام، تجربة عالم ميتا الافتراضي التي تجمع بين الواقع والخيال بألعابها المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، توفر غابة البوليفارد مشاهد لمجموعة متنوعة من الحيوانات الجميلة والنادرة، بالإضافة إلى لعبة قوارب الاصطدام المائية.

جريدة الرياض