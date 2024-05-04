دوريات الأمن بالرياض تقبض على وافد سوري لابتزازه فتاة – صورة





ألقت دوريات الأمن في منطقة الرياض القبض على وافد من الجنسية السورية، بتهمة ابتزاز فتاة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وذلك وفقًا لإعلان صادر عن الأمن العام يوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

جريدة الرياض