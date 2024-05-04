لجنة التحقيق بواقعة التسمم في الرياض: إدانة المنشأة وإغلاق جميع فروعها





أصدرت أمانة منطقة الرياض بيانًا تعلن فيه إدانتها للمنشأة الغذائية المسؤولة عن حالات التسمم الغذائي في مدينة الرياض. وأكدت الأمانة أنها ستكمل تحصيل الغرامات المالية المناسبة بعد استكمال التحقيقات والتقارير الطبية للمصابين.

وتابعت أمانة الرياض “واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (67) لعام 1411هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) لعام 1427هـ، ووفقاً لعدد الحالات المسجلة، طبقت العقوبات النظامية، وأغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقرة نظامًا، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.. وتشيد الأمانة بتعاون الجهات المشتركة في عملية الاستجابة السريعة للحالة بالتنسيق والعمل المشترك، وبمتابعة من سمو أمير المنطقة؛ حيث ساهم التجاوب السريع بالإغلاق والتقصي في السيطرة على تزايد الحالات، وتؤكد أمانة منطقة الرياض – ولله الحمد – على سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم، والمطابخ والمقاهي ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، حيث لم تُسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري… نسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، ونتمنى للجميع السلامة الدائمة”.

جريدة الرياض