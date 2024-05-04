



من باب التحليل وليس المعلومات، اتصال حميدتي (الافتراضى) بالوزير السعودي أثبت لي مجددا وفاته أو (عجزه التام الغامض).

لو كان هنالك طريقة لإظهاره بوضع جيد لما استعاضوا عنها باعادة التدشين باتصال عالي المستوى.

السبب .. تم استهلاك كل الوسائل البصرية والسمعية و(البشرية)!

مكي المغربي