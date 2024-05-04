رأي ومقالات

اتصال حميدتي (الافتراضى) بالوزير السعودي أثبت لي مجددا وفاته أو (عجزه التام الغامض)

2024/05/04
مكي المغربي

من باب التحليل وليس المعلومات، اتصال حميدتي (الافتراضى) بالوزير السعودي أثبت لي مجددا وفاته أو (عجزه التام الغامض).

لو كان هنالك طريقة لإظهاره بوضع جيد لما استعاضوا عنها باعادة التدشين باتصال عالي المستوى.

السبب .. تم استهلاك كل الوسائل البصرية والسمعية و(البشرية)!

مكي المغربي

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/04