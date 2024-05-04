



بانت … الحرم الأمني لسلاح المهندسين والسلاح الطبي …

الثورات … الحرم الأمني لقاعدة كرري ووادي سيدنا …

منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023م ظلت هاتين المنطقتين تحت حماية غير مقصودة للحرم الأمني للمناطق العسكرية المجاورة لها وهي سلاح المهندسين والسلاح الطبي جنوبا ويمتد هذا الحرم شمالا حتى خور أبو عنجة.

أما الحرم الأمني الشمالي والذي يغطي قاعدة كرري ووادي سيدنا فظل يمتد جنوبا حتى مقابر أحمد شرفي والبكري والبكري هذه بالذات عززها وجود معسكر الاحتياطي المركزي شرقها في شارع الشنقيطي.

هذه المناطق السكنية التي ظلت في جاه الملوك تلوك لم تتعرض لاستباحات المتمردين والنهابة ولكن في حالة بانت جنوبا فقد غادرها الكثير من السكان بسبب تساقط الدانات بسبب وجودهم في وسط حقل النيران وكذلك بسبب تعطل الكهرباء والمياه ولكنهم ظلوا أفضل حظا لقيام تناكر الجيش بتوزيع المياه لمن صمد منهم.

هؤلاء في الغالب سيعودون ليجدوا بيوتهم سليمة لم تنهب وسيكون بإمكانهم مواصلة حياتهم بسهولة من جديد.

نفس الحال ينطبق على سكان الثورات شمالا ونظرا لاتساع مساحة الثورات واتصالها بقرى الريف الشمالي لأم درمان فقد صارت مأوى للنازحين من بقية مناطق أم درمان وبعضا من الخرطوم وبحري من استطاع منهم سبيلا قبل كسر كبري شمبات.

سماسرة العقارات هم الذين يتدخلون ويفسدون كرم وأريحية السودانيين تجاه بعضهم وألاحظ هذه الأيام نشاطهم السام الخبيث في الترويج للشقق والبيوت الفاضية في الثورات وقرى الريف الشمالي فتبا لهم فقد كان أصحاب هذه العقارات يجودون بها مجانا للنازحين.

لقد أخبرني زبوني سائق الأتوس البني عامري من الخرطوم خلال إسبوع قضيته في كسلا أن الناس في كسلا كانوا يجودون ببيوتهم مجانا للنازحين إلا أن سماسرة العقارات دخلوا في الوسط وأفسدوا هذه المعادلة لتربحهم الأناني الإستغلالي فتبا لهم وتبا لجشعهم.

فوجئت خلال إسبوعي في كسلا أن ليس بها ركشات ، أتوسات فقط ، ولأني إنسان ولوف فقد اكتفيت بمزابنة أتوس واحد تصادف أنه كان جارنا ووجدته من البني عامر ولكنه خرطومي يسكن الحاج يوسف وخرج مثلي بسبب الحرب فصارت بيننا أحاديث وشجون وشئون وتواعدنا على التواصل واللقاء بعد الحرب إن شاء الله تعالى وأن يزورني في بيتنا في أم درمان ، متى هو ؟ عسى أن يكون قريبا إن شاء الله تعالى.

#كمال_حامد 👓