العبيد مروح للكرامة: وضع السودان شكوى ضد الامارات فى مجلس الامن يعتبر نجاحا





بعد تأجيل جلسة الامن الدولي جلستة المخصصة لبحث العدوان الاماراتي علي السودان الي شهر مايو المقبل وطلب بريطانيا تحويل الجلسة الي تشاورية، اصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا انحت فيه باللائمة علي بريطانيا فى تغيير طبيعة الجلسة وعرقلة مشاركتها فى مناقشة دعم دولة الامارات لمليشيا الدعم السريع، وقال البيان ان بريطانيا غيرت صيغة وطبيعة الاجتماع ليصبح اجتماعا عن الاوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصة واوضح البيان ان الامارات تمارس ضغوطا شديدة علي بريطانيا لحمايتها في مجلس الامن بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل للمليشيا المتمردة _ فهل المصالح الاستثمارية بين بريطانيا والامارات قد لعبت دورا _ وهل التعديل في اجندة الجلسة المغلقة يعني ان مجلس الامن سيهمل اتهام السودان للامارات _ وما هي دلالات التساهل الذي ابدته الدول دائمة العضوية بالمجلس حيال فظائع المليشيا وراعيتها الامارات _

وهل يمكن للسودان اتخاذ اي اجراء في مثل هذه الحالة تجاه الدول التي تدخلت _

وكيف يمكن للسودان اعادة القضية الى الواجهة إذا ما تماطل المجلس في اتخاذ اجراء _ كل هذه المحاور وغيرها وضعتها ( الكرامة ) امام منضدة السفير العبيد مروح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السفير السابق بوزارة الخارجية فالى مضابط الحوار :

حوار / لينا هاشم

كيف تقرأ الموقف البريطاني من شكوي السودان ضد الإمارات ؟

تأكيد على أن المصالح المادية في السلوك الدبلوماسي لبريطانيا تعلو على القيم والمعايير التي تعمل وفقها المؤسسات الدولية.

هل ترى أن المصالح الاستثمارية بين بريطانيا والامارات قد لعبت دوراً ؟

لا شك في ذلك، وهو بالمناسبة ليس أمراً جديداً، فلطالما طغت المصالح المادية البريطانية على معايير العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

التعديل في أجندة الجلسة المغلقة هل يعني أن مجلس الأمن سيهمل إتهام السودان للأمارات ؟

مجلس الأمن الدولي هو بالأساس مؤسسة سياسية وليس جهة قضائية، والقضايا داخله تخضع لمعايير السياسة والمصالح أكثر من خضوعها لمعايير الحقوق والعدالة ، ومع هذا يظل المجلس أحد مجالات العمل الدبلوماسي وتستخدم فيه كل الحِيل الإجرائية والقانونية والسودان يدرك ذلك، ومن المؤكد أنه تمّ وضعه في الإعتبار حين تقرر التقدم بالشكوى ، وبناءً على هذا، أعتقد أن المجلس سيحاول أن يكون محايداً بالقدر الذي لا يضطر أصدقاء الإمارات من الدول دائمة العضوية لعرقلة الشكوى إجرائياً أو في حال سارت الأمور باتجاه نظر الشكوى وأخذ قرار أو إصدار بيان بشأنها.

ما هي دلالات التساهل الذي أبدته الدول الغربية دائمة العضوية بالمجلس حيال فظائع المليشيا وراعيتها الامارات ؟

الدلالة الأقوى هي أن هذه الدول كانت تعرف سلفاً نية الدعم السريع للاستيلاء على السلطة واعتقال قيادة القوات المسلحة وتنصيب حكومة أرجوزات ترتهن تماماً لأجندة الغرب وأصدقائه الإقليميين ، ولهذا فإن هذه الدول لا تريد أن تُحرج نفسها مع أصدقائها الذين فشلوا في تنفيذ مخططهم، ولجأوا إلى شن الحرب على المواطنين قبل أن تكون على الجيش السوداني.

عدم إشارة الإجتماع للشكوى السودانية بجانب أنه لم يخرج بقرارت جديدة ما دلالات ذلك ؟

نجاح مؤقت للذين يصرون على عرقلة جلسة النظر في شكوى السودان، وتأكيد على تسييس إجراءات المجلس.

ماهو دور الدول الداعمة للسودان مثل روسيا والصين ؟

إن كان لهذه الدول دور في هذه القضية، فسيظهر في مرحلة لاحقة، وفق الوجهة التي سيسير فيها نقاش الموضوع، وهي مرحلة إتخاذ القرار بشأن الشكوى.

كيف يمكن للسودان إعادة القضية إلى الواجهة إذا ما تماطل المجلس في اتخاذ إجراء ؟

يكفي الدبلوماسية السودانية نجاحاً أن تمّ وضع الشكوى على طاولة المجلس، وهي مرحلة بطبيعتها ستجعل من الموضوع تحت الأضواء ما دام الملف مفتوحاً

هل يمكن للسودان اتخاذ أي إجراء في مثل هذه الحالة تجاه الدول التي تدخلت ؟

لا يمكن إتخاذ إجراء أو خطوة بخلاف مولاة الإتصال مع بقية أعضاء المجلس والدفع باتجاه عقد الجلسة مرة أخرى.

ماهو الوضع المتوقع بعد هذا التأجيل وهل سيكون تاجيلاً إلى أجل غير مسمى ؟

لا أتوقع ذلك، فالوضع في السودان يشغل إهتمام دوائر دولية وإقليمية، وسيفرض نفسه على الأجندة الدولية، وبالتالي ستبقى الشكوى محل تحريك طالما بقي الوضع كذلك.

حوار / لينا هاشم

الكرامة