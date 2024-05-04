كباشي والحلو يتفقان بجوبا على إيصال المساعدات لمناطق الحكومةوالحركة





التقى عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم بجوبا الفريق عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال.

وناقش اللقاء الأزمة السودانية وتبادل الطرفان الرؤى حول الحلول، للملف الانساني وإيصال المساعدات والحل السياسي.

واتفق الطرفان على تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري كل طرف في مناطق سيطرته.

كما اتفقا على عقد اجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة الشعبية شمال للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في المنطقتين.

وصرح توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية بان رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو أكد جاهزيته لاستقبال اي وفود شعبية للتفاكر حول الحلول للازمة في كل السودان.

وقال ان اللقاء تناول حل الأزمة في السودان والملف الإنساني وتم الاتفاق على إيصال فوري للمساعدات الانسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة الشعبية في المنطقتين على ان يلتقي خلال اسبوع وفد لاقرار وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات.

سونا