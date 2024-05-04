ريال مدريد ثالثا في تصنيف يويفا.. وبرشلونة خارج ال10 الأوائل





أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، تحديثا حول تصنيفه للأندية بعد انتهاء منافسات دور نصف النهائي من المسابقات الأوروبية.

ففي دوري الأبطال، عاد ريال مدريد بتعادل ذهبي من معقل بايرن ميونخ (2-2)، فيما انتصر بوروسيا دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان (1-0).

أما بالدوري الأوروبي، فخطف أتالانتا تعادلا ثمينا من أمام مارسيليا (1-1)، فيما خسر روما على ملعبه أمام باير ليفركوزن (2-0)، وفي دوري المؤتمر، فاز فيورنتينا على كلوب بروج (3-2)، وسقط أستون فيلا سقوطا مدويا على ملعبه ضد أولمبياكوس (4-2).

ونشر موقع “توتوميركاتو” الإيطالي، التحديث الأخير لتصنيف “يويفا” بعد نهاية مباريات ذهاب نصف النهائي، والذي شهد تواجد مانشستر سيتي على رأس التصنيف ب (148 ألف نقطة).

وحل بايرن ميونخ ثانيا (144 ألفا)، فيما تواجد ريال مدريد بالمركز الثالث (131 ألفا)، وباريس سان جيرمان رابعا (116 ألفا) ثم ليفربول (114 ألفا) بالمركز الخامس.

وسيطر إنتر ميلان وروما على المركزين السادس والسابع، فيما جاء لايبزيج وتشيلسي وبوروسيا دورتموند بالمراكز من الثامن إلى العاشر.

أما برشلونة فتواجد في المركز ال 12 بالتصنيف برصيد 91 ألف نقطة، وحل نابولي ويوفنتوس بالمركزين ال17 و18 بنفس النقاط 80 ألف نقطة.

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