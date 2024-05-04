الخرطوم تعلن اكتمال ترتيبات إجراء الكشف الطبي لحجاج هذا العام





وقف دكتور محمود القائم المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم على مقر القومسيون الطبي بمركز صحي الأسرة المرجعي بالحارة 75 ووقف من خلال الزيارة على ترتيبات الكشف الطبي لحجاج هذا العام.

وقال د.عمار صديق الزبير مدير القمسيون الطبي أن الكشف سيبدأ في الخامس من مايو 2024م.

وأضاف أنه سيتم إجراء هذه التحاليل بالمركز .

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الصحة عبر لجنة الطواريء الصحية للتخفيف على المواطن في ظل معاناته مع الحرب كما يعلن المركز عن استئناف نشاط التطعيم الدولي ضد الحمى الصفراء وهو متاح أمام الجميع من أجل السفر بالاضافة لخدمات القمسيون الأخرى.

اليوم التالي