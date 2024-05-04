شاهد بالفيديو.. الفنانة رؤى محمد نعيم تعلن خطوبتها من ناشط شهير وتظهر معه في بث مباشر تابعه الآلاف





أثار بث مباشر ظهرت فيه الفنانة والممثلة السودانية رؤى محمد نعيم سعد, اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت إبنة الكوميديان الشهير على جمهورها مع الناشط المعروف “المفترس”.

وخلال البث أعلن الناشط المعروف “شيخ الطريقة” خطوبته من الفنانة رؤى محمد نعيم, التي لم تنفي الأمر وأكدت خطوبتها منه وسط تبريكات المتابعين.

محمد عثمان _الخرطوم

النيلين