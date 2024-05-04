بيانات ووثائق
هيئة القيادة والضباط وضباط الصف والجنود وجميع منسوبي القوات المسلحة يحتسبون عند الله تعالى “محمد عبدالفتاح البرهان”
القيادة العامة للقوات المسلحة
نعي واحتساب
قال تعالى:
(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )
صدق الله العظيم
تحتسب هيئة القيادة والضباط وضباط الصف والجنود وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى
محمد عبدالفتاح البرهان
نجل السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء والتعزية موصولة لجميع أهله وأقرانه.
( إنا لله وإنا إليه راجعون)
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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