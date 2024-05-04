هيئة القيادة والضباط وضباط الصف والجنود وجميع منسوبي القوات المسلحة يحتسبون عند الله تعالى “محمد عبدالفتاح البرهان”

قال تعالى:

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )

صدق الله العظيم