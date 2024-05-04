الخارجية السودانية تستوضح السفير السعودي بشأن فيديو تهديد أفراد من المليشيا المتمردة

إلتقي السيد السفير عمر عيسى المدير العام للعلاقات العربية والآسيوية بوزارة الخارجية اليوم ٤ مايو ٢٠٢٤م بسعادة علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالسودان.

بحث اللقاء سبل تعزيزالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وجدد السفير السعودي دعم بلاده للشرعية في السودان وحرصها علي صيانة سيادته ووحدته والوقوف ضد كل ما يهدد أمنه . وأكد رفض المملكة العربية السعودية استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان او اي دولة شقيقة اخرى، او للإساءة للقيادة السودانية او أي مسؤول رسمي.

وبشان الفيديو الذي ظهر في الوسائط الإجتماعية لأفراد من مليشيا الدعم السريع في منطقة الظهران جنوب السعودية، قال السفير السعودي إن هذا الفيديو يعود لفترة اربعة أشهر، وعقب دورة تدريب أساسية يتلقاها الجنود المشاركون في قوات التحالف، ولايتضمن التدريب علي المدفعية أو المسيرات او الأعمال الطبية. وذكر أن السلطات المعنية قامت بالتحري حول الجهة التي صورت وبثت الفيديو، وانه نما الى علمه انه تم التحفظ علي من بث الفيديو . ووعد بالتشاور مع السلطات المختصة بالمملكة لمعالجة الامر.