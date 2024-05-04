الأمانة العامة لمجلس السيادة تنعي نجل رئيس مجلس السيادة محمد عبد الفتاح البرهان





يعرب الأمين العام لمجلس السيادة وجميع العاملين في المجلس عن حزنهم العميق لوفاة محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الذي فارق الحياة في العاصمة التركية أنقرة. تعرض نجل رئيس مجلس السيادة لحادث سيارة في أنقرة وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

تسأل الأمانة العامة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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