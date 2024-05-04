شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)





نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي, صورة حديثة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء التي تلقب نفسها باسم “منوية” وهي جالسة بجانب زوجها وهما يتبادلات الحديث.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي نجمة السوشيال ميديا اقتحموا التعليقات, حيث عبر البعض عن إعجابه باللقطة وسخر آخرون, وكتب أحدهم (دي محادثات جدة ولا شنو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين