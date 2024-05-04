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شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها

2024/05/04
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أجرى موقع (القاهرة24) مقابلة مع سيدة سودانية وصلت العاصمة المصرية القاهرة بعد الحرب التي شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من المدن.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن إسراء يحي, وصلت القاهرة من أجل علاج إبنتها التي تعاني من مرض نادر.

وقامت إسراء التي كانت تعمل كخبيرة تجميل في السودان بافتتاح مقهى بلدي بسيط بأحد شوارع القاهرة حتى تستطيع تسيير حياتها وإكمال علاج إبنتها.

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جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين أعلن تعاطفه مع السيدة السودانية المكافحة, متمنين لها التوفيق والرزق الوفير حتى تستطيع مجابهة ظروف الحياة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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