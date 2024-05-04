ثلاث حالات تجلط لكل مليون، رسائل طمأنة للمصريين بشأن لقاح كورونا





وجهت وزارة الصحة والسكان رسائل طمأنة للمصريين بشأن الأخبار التي تم تداولها حول تأثير لقاح أسترازينيكا في الإصابة بالجلطات، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض جانبية طويلة المدى، ولا سيما فيما يتعلق بالتجلط، أو التي قد تظهر بعد مرور وقت من التطعيم.

تأتي هذه الرسائل في ضوء الأنباء المتداولة عن ملاحقة شركة أسترازينيكا قانونيًا في دعوى جماعية بسبب ادعاءات حول تورط لقاحها، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، في حالات وفاة وإصابات خطيرة.

أوضحت الوزارة أن التجلط يُعتبر عرضًا جانبيًا معروفًا لبعض التطعيمات منذ عام 2021، وهو نادر الحدوث، مشيرة إلى أن التوصيات المتعلقة بالتطعيمات تحدد تناولها لفئات معينة، مع وجود احتمالية للإصابة بجلطات للفئات المعرضة للخطر بشكل أكبر، والتي قد تظهر بعد فترة قصيرة من تلقي اللقاح.

وقالت الوزارة إن احتمال الإصابة بالجلطات جراء الإصابة بالفيروس قد يصل إلى 10 أضعاف، مقارنة بالجلطات التي قد تحدث بعد تلقي اللقاح، مطمئنة المصريين بعد تلقي أي بلاغات عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط.

بوابة فيتو