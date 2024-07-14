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وفاة الإعلامي الكبير والإذاعي القدير الاستاذ أيوب صديق
نعي الناعي قبل قليل الإعلامي الكبير والإذاعي القدير الاستاذ أيوب صديق ، أحد ألمع وأبرز المذيعين في عالمنا العربي ، وهو فقد كبير للبلاد ، وطويت بوفاته صفحة مضيئة مشرقة من تاريخنا الإعلامي ، كان هو فارسها بلا منازع و قبسها المنير ..
كان شاعراً مجيداً وعالما باللغه وفقه اللغة ، نشهد له بخلال وخصال كريمة نادرة وفريدة ناضرة
رحمه الله رحمة واسعة وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء ، والعزاء لأسرته و أهله وكل إعلاميي بلادي
إنا لله وإنا إليه راجعون
الصادق الرزيقي
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