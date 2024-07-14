وفاة الإعلامي الكبير والإذاعي القدير الاستاذ أيوب صديق

نعي الناعي قبل قليل الإعلامي الكبير والإذاعي القدير الاستاذ أيوب صديق ، أحد ألمع وأبرز المذيعين في عالمنا العربي ، وهو فقد كبير للبلاد ، وطويت بوفاته صفحة مضيئة مشرقة من تاريخنا الإعلامي ، كان هو فارسها بلا منازع و قبسها المنير ..

كان شاعراً مجيداً وعالما باللغه وفقه اللغة ، نشهد له بخلال وخصال كريمة نادرة وفريدة ناضرة

رحمه الله رحمة واسعة وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء ، والعزاء لأسرته و أهله وكل إعلاميي بلادي

إنا لله وإنا إليه راجعون

الصادق الرزيقي