شرطة ولاية الخرطوم بإسناد من القوات الأمنية المشتركة تؤمن إزالة الحيازات العشوائية بمرسى شمبات

أمنت شرطة ولاية الخرطوم بإسناد من القوات الأمنية المشتركة عمليات إزالة السكن العشوائي بمرسى شمبات بمحلية بحري والذي كان يشكل بؤرة من بؤر الجريمة والظواهر السالبة.

مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات عبدالعزيز عبدالله أشاد بمستوى التعاون والتنسيق مع قوات الشرطة في إنفاذ برامج وخطط إزالة السكن العشوائي في مختلف محليات العاصمة وأشار إلى أن السكن العشوائي بمرسى شمبات كان قائماً على الجروف النيلية والسواقي ويتعدى على مسار الطريق الدائري