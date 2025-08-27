جلست مع النائب العام ساعات طويلة في بورتسودان قبل فترة، كان هنالك مجموعة من السفراء، وكان النقاش العفوي أقرب للتنوير الوطني باجراءات العدالة السودانية الخالصة، ضد الجنجويد واعوانهم.

الرجل وطني وغيور لدرجة قف، والرجل مهني ومنضبط لدرجة قف أس عشرة.

وكذلك الطاقم المساعد له، ممن وردت أسماؤهم.

بصراحة أصابني احباط لقرار اعفاءه المفاجيء، وارجو الا يكون له تاثير سلبي على سير الخطوات في مواجهة الجنجويد وعواليقهم السياسية المتمثلة في قحت وتقدم وتاسيس وقمم ورمم.

مكي المغربي