أزمة تضرب أوروبا.. إغلاق قياسي للشركات منذ 2009 وتسريح 18 ألف عامل

أظهرت بيانات “المرصد الأوروبي لإعادة الهيكلة” أن عدد الشركات الكبيرة التي أعلنت إغلاقها في الاتحاد الأوروبي قد بلغ أعلى مستوى له منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009.

فخلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس من هذا العام، أعلنت 72 شركة صناعية كبيرة خططها للتوقف عن العمل، وقبل ذلك تم تسجيل رقم قياسي في 2009 حينها أغلقت 81 شركة صناعية في الفترة نفسها. وحتى خلال عام جائحة كورونا، لم يغلق سوى 49 مصنعا.

وعلى عكس السنوات السابقة، حيث كانت أغلب الإغلاقات تتركز في ألمانيا، فإن عمليات الإغلاق هذا العام توزعت بشكل شبه متساو بين اقتصادات الكتلة:

جاء العدد الأكبر في إسبانيا بنسبة 17%.

تليها فرنسا بنسبة 14%.

ثم جمهورية التشيك وألمانيا بنسبة 11% لكل منهما.

لم يغلق سوى مصنع واحد في كل من كرواتيا والدنمارك.

وجاء ذلك كنتيجة مباشرة لتسريح 18 ألف عامل في القطاع الصناعي، مما يمثل ثالث أعلى رقم في تاريخ الاتحاد الأوروبي، حيث فقد 18.7 ألف شخص وظائفهم خلال ذروة جائحة كورونا، بينما بلغ العدد 27.3 ألف شخص خلال الأزمة المالية العالمية.

وبشكل عام، وصل إجمالي عدد الشركات الكبيرة التي أغلقت في جميع قطاعات الاقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي إلى 99 شركة، وهو أعلى رقم منذ عام 2009.

روسيا اليوم