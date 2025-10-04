عالمية

محكمة اتحادية: إدارة ترامب لا يمكنها إنهاء حق الجنسية بالولادة

2025/10/04
حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية في مدينة بوسطن بأنه لا يجوز لإدارة الرئيس دونالد ترامب حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.
وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى، أمس الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ يونيو (حزيران) تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائيا لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.
وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
ومن المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى المحكمة العليا، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو (حزيران) الماضي.
كما قضت محكمة استئناف ثانية، أمس الجمعة، لصالح العديد من المنظمات التي طعنت في أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة.

العربية نت

