رياض محرز: مونديال 2026 سيكون الأخير لي.. ولست رونالدو

قال رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، إن مونديال 2026 سيكون الأخير له في مشواره، مؤكدا أنه ليس كريستيانو رونالدو.

وساهم محرز، في فوز منتخب بلاده على الصومال بثلاثية نظيفة يوم الخميس، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين آخرين للمهاجم محمد أمين عمورة.

وصعدت هذه النتيجة بالخضر، إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة، بعد دورات 1982، و1986، و2010، و2014.

وقال محرز، للصحفيين بعد المباراة: “الحمد لله على هذا الفوز المهم، قدمنا أداء جيدا وسيطرنا على مجريات اللعب من البداية إلى النهاية. سعيد جدا بمساعدتي للفريق بتمريرتين حاسمتين، والأهم أننا حققنا هدفنا وتأهلنا رسميا إلى المونديال. علينا الآن التفكير في كأس أم إفريقيا”.

وأضاف: “كل المجموعة كانت مركّزة على إنهاء التصفيات بقوة، وهذا ما تحقق. أشكر زملائي على المجهودات الكبيرة، والمدرب على ثقته، وجمهورنا الذي كان دائمًا وراءنا في كل خطوة”.

وتابع: “هذه المشاركة في كأس العالم ستكون الأخيرة لي. أنا لست رونالدو. سأبذل كل ما بوسعي لتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة. فخور جدا ببلدي وبما أنجزناه جميعا”.

جدير بالذكر أن محرز، الذي سيبلغ 35 عاما في 21 فبراير المقبل، لعب 106 مباريات مع المنتخب الجزائري سجل فيها 33 هدفا.

