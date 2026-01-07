8 بدائل ذكية لتقليل استخدام الملح.. دون التنازل عن النكهة

يُعد الصوديوم عنصرًا أساسيًا للجسم، إلا أن الإفراط في تناوله يرتبط بمشكلات صحية خطيرة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، واضطرابات الكلى. ومع توصية الإرشادات الغذائية الأميركية بألا يتجاوز استهلاك الصوديوم 2300 مليغرام يوميًا، يبحث كثيرون عن طرق بديلة عن الملح لإضفاء النكهة على الطعام من دون الإضرار بالصحة.

ويؤكد خبراء التغذية أن بعض المنكهات الطبيعية يمكن أن تمنح الطعام مذاقًا غنيًا، مع احتوائها على كميات ضئيلة جدًا من الصوديوم أو خلوّها منه تمامًا. وفيما يلي أبرز الخيارات الصحية:

1. خل البلسميك

يُعد خل البلسميك من أفضل البدائل، إذ لا يحتوي على كميات تُذكر من الصوديوم، ويمكن استخدامه في السلطات، والتتبيلات، والصلصات. كما يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة قد تساهم في دعم صحة القلب.

2. عصير الليمون

يمنح الليمون نكهة منعشة دون إضافة صوديوم يُذكر، سواء الطازج أو المعبأ. ويُستخدم بكثرة مع الخضراوات والدجاج والأسماك، كما تشير بعض الدراسات إلى دوره المحتمل في تقليل خطر تكوّن حصى الكلى.

3. الكزبرة

تحتوي الكزبرة على كمية منخفضة من الصوديوم، وتُستخدم لإضافة نكهة مميزة للأطباق الآسيوية والمكسيكية. كما تشير أبحاث أولية إلى أن مركباتها النباتية قد تساهم في دعم صحة القلب وضبط ضغط الدم.

4. مسحوق الثوم

يُعد من الركائز الأساسية في المطبخ الصحي، وهو خالٍ تقريبًا من الصوديوم. ويرتبط الثوم بفوائد متعددة، تشمل تحسين مستويات الكوليسترول والمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

5. الزنجبيل

سواء طازجًا أو مطحونًا، يحتوي الزنجبيل على كميات ضئيلة جدًا من الصوديوم، ويتميز بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة، وقد يساهم في تحسين صحة القلب وخفض الدهون في الدم.

6. الفلفل الأسود

بديل شائع للملح، ويحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم. وتشير دراسات إلى أن مركب “البيبيرين” فيه قد يعزز الإحساس بالطعم المالح، ما يقلل الحاجة لإضافة الملح.

7. الريحان

يُستخدم الريحان الطازج أو المجفف لإضافة نكهة عطرية للأطعمة، مع احتوائه على صوديوم ضئيل. كما يحتوي على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للبكتيريا وقد تفيد صحة القلب.

8. مسحوق البصل

خالٍ من الصوديوم تقريبًا، ويُعد خيارًا مثاليًا لتعزيز نكهة اللحوم واليخنات. وتشير أبحاث إلى أن البصل قد يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم الانقباضي.

كيف تختار المنكهات الصحية؟

وينصح خبراء التغذية بقراءة الملصقات الغذائية بعناية، والانتباه لعبارات مثل “خالٍ من الصوديوم” أو “منخفض الصوديوم”، مع تفضيل الأعشاب والتوابل الطبيعية بدل الصلصات الجاهزة.

والخلاصة أن تقليل الصوديوم لا يعني التضحية بالطعم. فباستخدام منكهات طبيعية ذكية، يمكن الحفاظ على نكهة الطعام والاستمتاع به، مع حماية القلب والكلى على المدى الطويل.

العربية نت