زوج يُجبر زوجته على دفع المال مقابل خروجها معه بالسيارة .. وهكذا ردت

رفعت امرأة خليجية دعوى طلاق أمام المحكمة الشرعية في إمارة دبي، ضد زوجها الذي لا يشارك في الإنفاق على أسرته، بل ويطلب من زوجته دفع الأموال له، وحتى دفع مقابل السماح لها بالخروج من المنزل والتنزه.
ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن زوج يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وهو عاطل عن العمل، وبات حاليًا يواجه دعوى طلاق من زوجته الموظفة؛ لأنه يطلب منها 500 درهم في كل مرة تخرج معه من البيت، أو في كل مرة ينقلها بسيارته لحاجة لها.
وقالت الصحيفة إن الزوجة فوجئت بزوجها يطلب منها 500 درهم نظير خروجه معها بالسيارة. ورغم استجابتها في المرة الأولى لطلبه، فوجئت به يكرر طلبه عن كل أمر يقوم به.
وقالت السيدة في دعواها، إن زوجها لا يلتزم بأي عمل يلتحق به، ولا يشترك معها في دفع أي مصروفات في المنزل، فتتحمل هي كل ذلك من راتبها؛ حيث اعتادت دفع أجرة المسكن، وفواتير الخدمات، وتتولى رعاية ومتابعة شؤون طفلهما.
وأضافت في دعواها أن شرط الدراهم بات حاضرًا في كل مرة تود الخروج فيها، وصارت الـ500 درهم شرطًا أساسيًّا للخروج معها، وإلا ستبقى في البيت الذي لزمته نحو 3 شهور إلا عند التوجه للعمل.
وامتنعت السيدة عن الخروج المشروط معه، أو الانتفاع من “خدماته المدفوعة”، واكتفت بأن تنتصر لكرامتها، ورفعت دعوى طلاق منه أمام المحكمة، ولا تبالي بالنتائج ولو اضطرت إلى التنازل عن مستحقاتها، شرط أن تتخلص منه.
مصراوي