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الصحف والقنوات والإذاعات

2012/10/24

2012/10/24


مواقع الصحف السودانية على الإنترنت


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28 التعليقات

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      1. 1
        yasiir11

        2015/04/16 at 12:04 م (UTC 2) رابط التعليق

        مشكوريييييين

        الرد
      2. 2
        خير الله محمد احمد

        2015/04/17 at 4:03 م (UTC 2) رابط التعليق

        سلام عليكم ورحمة الله

        الرد
      3. 3
        خير الله محمد احمد

        2015/04/17 at 4:05 م (UTC 2) رابط التعليق

        مشكووورين ع الاضافه

        الرد
      4. 4
        ياسربريك

        2015/04/19 at 7:32 م (UTC 2) رابط التعليق

        شي جميل للغايه

        الرد
      5. 5
        الطاهر عثمان

        2015/04/23 at 9:58 ص (UTC 2) رابط التعليق

        مبروووک فوز مبارک عباس

        الرد
      6. 6
        خالد أحمد بشير

        2015/04/25 at 4:06 م (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم

        الرد
      7. 7
        خالد أحمد بشير

        2015/04/25 at 5:50 م (UTC 2) رابط التعليق

        تحيه خاصه لعمنا العزيز صاحب الجريده الأولى الصيحه الطيب مصطفى ربنا يعطيهو الصحه العافيه

        الرد
      8. 8
        مصطفى يوسف خزين

        2015/05/09 at 7:56 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ربنا يزيدكم

        الرد
      9. 9
        محمد شيخ

        2015/05/26 at 8:06 ص (UTC 2) رابط التعليق

        وين موقع صحيفة الراى العام

        الرد
      10. 10
        هشام احمد

        2015/06/06 at 10:48 م (UTC 2) رابط التعليق

        شكراً

        الرد
      11. 11
        الطريفى مصطفى

        2015/06/10 at 12:10 م (UTC 2) رابط التعليق

        الخدمه متميزه

        الرد
      12. 12
        نورالدين بدر جادين

        2015/06/26 at 4:41 م (UTC 2) رابط التعليق

        تحيه طيبه ورمضان كريم..
        لكم كل الود والتحايا والتقدير علي ما تقومون به من عمل..
        كل شئ تمام بس تنقصه وجود صحيفه الجوهره الرياضيه

        الرد
      13. 13
        علي دفع الله علي حسن الجديابي

        2015/06/26 at 10:13 م (UTC 2) رابط التعليق

        بالتوفيق إن شاء الله

        الرد
      14. 14
        gobara

        2015/09/04 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق

        نتمنى لكم التوفيق والنجاح

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      15. 15
        محمودابكر صالح

        2015/11/04 at 7:19 م (UTC 2) رابط التعليق

        بارك الله فيكم

        الرد
      16. 16
        حاج نور

        2015/12/28 at 9:37 ص (UTC 2) رابط التعليق

        مشكورين يا اساتذة

        الرد
      17. 17
        mutasim jamal

        2016/01/31 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق

        الشكر كل الشكر لكم علي المجهود الكبير وفقكم الله وسدد خطاكم

        الرد
      18. 18
        أيمن ختم علي

        2016/02/01 at 10:30 ص (UTC 2) رابط التعليق

        سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا الامر الذي نحتاجه عبر هذه الوسائل الحديثة طرح قضاينا التي تهمنا للنقاش والراي والمشورة والاستماع لاي راي كيف ما كان وهذه الوسائل يمتلكها الاغلب وسيخرجوا بهذه القضايا لبر الامان

        الرد
      19. 19
        أيمن ختم علي

        2016/02/01 at 11:03 ص (UTC 2) رابط التعليق

        من هذه القضايا وضع بلادنا وشعبها الذي يعاني اشد المعاناة في المعيشة وكيف نخرجه من هذه المعاناة ولماذا تفشل كل الجهود في الحل ولماذا لا نستفيد من الموارد التي تتمتع بها بلادنا ولماذا كل شيء في بلادنا مجنح تماما وعاجز عن الطير لماذا ولماذا حتى نعرف السبب ونضع الحل والطبيب عندما تذهب له اول ما يبدأ به الفحص لكي يعرف المرض ويضع العلاج المناسب والافضل والناجع!

        الرد
      20. 20
        السيد زروق

        2016/04/05 at 5:18 م (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم

        الرد
      21. 21
        محمد أبوالقاسم

        2016/07/28 at 9:09 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم
        أرجو الأضافة

        الرد
      22. 22
        بسام أبو النقيه

        2016/11/22 at 10:28 م (UTC 2) رابط التعليق

        شكرا شعبي وقومي

        الرد
      23. 23
        Hajo

        2017/04/17 at 11:10 م (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم
        مساء الخير
        الرجو الاضافة
        سوداني وخليك سوداني

        الرد
      24. 24
        محمد الطيب

        2017/11/14 at 8:40 ص (UTC 2) رابط التعليق

        سلام عليكم

        الرد
      25. 25
        اسامة سعيد فضل الله سعيد

        2018/01/25 at 9:06 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم … ما في شك نقلة حضارية مواكبه .. وخدمة مميزه ونجاح مجهود كبير … ربنا يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير لسوداننا الحبيب .. ارجو إضافة صحيفة التيار .. مع تمنياتي لكم بالتوفيق

        الرد
      26. 26
        نميري عبدالله محمد

        2018/08/13 at 9:56 ص (UTC 2) رابط التعليق

        في خبر في جريدة الايام سنه 1970 عن مولود سمي باسم جعفر نميري الرجاء ارسال صوره من الجريدة والأخبار وشكرا كتير

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      27. 27
        ابو احمد

        2018/10/07 at 9:33 م (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم هل من يسمع بالنسبه للسياسة الاقتصادية الجديدة هي تأخذ ولاتعطي ومن هنا بداية الفشل سوق حر معناها ( يأخذ ويعطي ) بالنسبة للذهب يكون على حسب السعر العالمي مع دخول أجانب مع السودانين في شراء الذهب وتسليم اصحاب الذهب السودانيين النقد الاجنبي وهم لهم مطلق الحرية وفي كلا الحالتين وفرنا نقد اجنبي وكذلك بالنسبه للصادرات الأخرى كالسمسم والصمغ والثروة الحيوانية تباع للاجانب داخل السودان بالنقد الاجنبي وهنا تكون الفورة بالنقد الاجنبي وتمزيق فاتورة الاستيراد ونستورد ما هو أهم بحيث يكون الصادر نفس الوارد وغير ذلك إلا السماء تمطر لكم ذهبا .

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      28. 28
        amar

        2019/02/14 at 11:32 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انقسام بعض النشطاء المناصرين لـ تجمع المهنيين حول رفضه مبادرات الحوار، أبرزهم “لؤي المستشار” الذي توقع “نحر الأمل

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