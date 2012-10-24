مواقع الصحف السودانية على الإنترنت

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2012/10/24
2012/10/24
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2015/04/16 at 12:04 م (UTC 2) رابط التعليق
مشكوريييييين
2015/04/17 at 4:03 م (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم ورحمة الله
2015/04/17 at 4:05 م (UTC 2) رابط التعليق
مشكووورين ع الاضافه
2015/04/19 at 7:32 م (UTC 2) رابط التعليق
شي جميل للغايه
2015/04/23 at 9:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
مبروووک فوز مبارک عباس
2015/04/25 at 4:06 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
2015/04/25 at 5:50 م (UTC 2) رابط التعليق
تحيه خاصه لعمنا العزيز صاحب الجريده الأولى الصيحه الطيب مصطفى ربنا يعطيهو الصحه العافيه
2015/05/09 at 7:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يزيدكم
2015/05/26 at 8:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
وين موقع صحيفة الراى العام
2015/06/06 at 10:48 م (UTC 2) رابط التعليق
شكراً
2015/06/10 at 12:10 م (UTC 2) رابط التعليق
الخدمه متميزه
2015/06/26 at 4:41 م (UTC 2) رابط التعليق
تحيه طيبه ورمضان كريم.. لكم كل الود والتحايا والتقدير علي ما تقومون به من عمل.. كل شئ تمام بس تنقصه وجود صحيفه الجوهره الرياضيه
2015/06/26 at 10:13 م (UTC 2) رابط التعليق
بالتوفيق إن شاء الله
2015/09/04 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
نتمنى لكم التوفيق والنجاح
2015/11/04 at 7:19 م (UTC 2) رابط التعليق
بارك الله فيكم
2015/12/28 at 9:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
مشكورين يا اساتذة
2016/01/31 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
الشكر كل الشكر لكم علي المجهود الكبير وفقكم الله وسدد خطاكم
2016/02/01 at 10:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا الامر الذي نحتاجه عبر هذه الوسائل الحديثة طرح قضاينا التي تهمنا للنقاش والراي والمشورة والاستماع لاي راي كيف ما كان وهذه الوسائل يمتلكها الاغلب وسيخرجوا بهذه القضايا لبر الامان
2016/02/01 at 11:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
من هذه القضايا وضع بلادنا وشعبها الذي يعاني اشد المعاناة في المعيشة وكيف نخرجه من هذه المعاناة ولماذا تفشل كل الجهود في الحل ولماذا لا نستفيد من الموارد التي تتمتع بها بلادنا ولماذا كل شيء في بلادنا مجنح تماما وعاجز عن الطير لماذا ولماذا حتى نعرف السبب ونضع الحل والطبيب عندما تذهب له اول ما يبدأ به الفحص لكي يعرف المرض ويضع العلاج المناسب والافضل والناجع!
2016/04/05 at 5:18 م (UTC 2) رابط التعليق
2016/07/28 at 9:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم أرجو الأضافة
2016/11/22 at 10:28 م (UTC 2) رابط التعليق
شكرا شعبي وقومي
2017/04/17 at 11:10 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم مساء الخير الرجو الاضافة سوداني وخليك سوداني
2017/11/14 at 8:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم
2018/01/25 at 9:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم … ما في شك نقلة حضارية مواكبه .. وخدمة مميزه ونجاح مجهود كبير … ربنا يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير لسوداننا الحبيب .. ارجو إضافة صحيفة التيار .. مع تمنياتي لكم بالتوفيق
2018/08/13 at 9:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
في خبر في جريدة الايام سنه 1970 عن مولود سمي باسم جعفر نميري الرجاء ارسال صوره من الجريدة والأخبار وشكرا كتير
2018/10/07 at 9:33 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم هل من يسمع بالنسبه للسياسة الاقتصادية الجديدة هي تأخذ ولاتعطي ومن هنا بداية الفشل سوق حر معناها ( يأخذ ويعطي ) بالنسبة للذهب يكون على حسب السعر العالمي مع دخول أجانب مع السودانين في شراء الذهب وتسليم اصحاب الذهب السودانيين النقد الاجنبي وهم لهم مطلق الحرية وفي كلا الحالتين وفرنا نقد اجنبي وكذلك بالنسبه للصادرات الأخرى كالسمسم والصمغ والثروة الحيوانية تباع للاجانب داخل السودان بالنقد الاجنبي وهنا تكون الفورة بالنقد الاجنبي وتمزيق فاتورة الاستيراد ونستورد ما هو أهم بحيث يكون الصادر نفس الوارد وغير ذلك إلا السماء تمطر لكم ذهبا .
2019/02/14 at 11:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
انقسام بعض النشطاء المناصرين لـ تجمع المهنيين حول رفضه مبادرات الحوار، أبرزهم “لؤي المستشار” الذي توقع “نحر الأمل
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28 التعليقات
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yasiir11
2015/04/16 at 12:04 م (UTC 2) رابط التعليق
مشكوريييييين
خير الله محمد احمد
2015/04/17 at 4:03 م (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم ورحمة الله
خير الله محمد احمد
2015/04/17 at 4:05 م (UTC 2) رابط التعليق
مشكووورين ع الاضافه
ياسربريك
2015/04/19 at 7:32 م (UTC 2) رابط التعليق
شي جميل للغايه
الطاهر عثمان
2015/04/23 at 9:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
مبروووک فوز مبارک عباس
خالد أحمد بشير
2015/04/25 at 4:06 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
خالد أحمد بشير
2015/04/25 at 5:50 م (UTC 2) رابط التعليق
تحيه خاصه لعمنا العزيز صاحب الجريده الأولى الصيحه الطيب مصطفى ربنا يعطيهو الصحه العافيه
مصطفى يوسف خزين
2015/05/09 at 7:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يزيدكم
محمد شيخ
2015/05/26 at 8:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
وين موقع صحيفة الراى العام
هشام احمد
2015/06/06 at 10:48 م (UTC 2) رابط التعليق
شكراً
الطريفى مصطفى
2015/06/10 at 12:10 م (UTC 2) رابط التعليق
الخدمه متميزه
نورالدين بدر جادين
2015/06/26 at 4:41 م (UTC 2) رابط التعليق
تحيه طيبه ورمضان كريم..
لكم كل الود والتحايا والتقدير علي ما تقومون به من عمل..
كل شئ تمام بس تنقصه وجود صحيفه الجوهره الرياضيه
علي دفع الله علي حسن الجديابي
2015/06/26 at 10:13 م (UTC 2) رابط التعليق
بالتوفيق إن شاء الله
gobara
2015/09/04 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
نتمنى لكم التوفيق والنجاح
محمودابكر صالح
2015/11/04 at 7:19 م (UTC 2) رابط التعليق
بارك الله فيكم
حاج نور
2015/12/28 at 9:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
مشكورين يا اساتذة
mutasim jamal
2016/01/31 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
الشكر كل الشكر لكم علي المجهود الكبير وفقكم الله وسدد خطاكم
أيمن ختم علي
2016/02/01 at 10:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا الامر الذي نحتاجه عبر هذه الوسائل الحديثة طرح قضاينا التي تهمنا للنقاش والراي والمشورة والاستماع لاي راي كيف ما كان وهذه الوسائل يمتلكها الاغلب وسيخرجوا بهذه القضايا لبر الامان
أيمن ختم علي
2016/02/01 at 11:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
من هذه القضايا وضع بلادنا وشعبها الذي يعاني اشد المعاناة في المعيشة وكيف نخرجه من هذه المعاناة ولماذا تفشل كل الجهود في الحل ولماذا لا نستفيد من الموارد التي تتمتع بها بلادنا ولماذا كل شيء في بلادنا مجنح تماما وعاجز عن الطير لماذا ولماذا حتى نعرف السبب ونضع الحل والطبيب عندما تذهب له اول ما يبدأ به الفحص لكي يعرف المرض ويضع العلاج المناسب والافضل والناجع!
السيد زروق
2016/04/05 at 5:18 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
محمد أبوالقاسم
2016/07/28 at 9:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
أرجو الأضافة
بسام أبو النقيه
2016/11/22 at 10:28 م (UTC 2) رابط التعليق
شكرا شعبي وقومي
Hajo
2017/04/17 at 11:10 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
مساء الخير
الرجو الاضافة
سوداني وخليك سوداني
محمد الطيب
2017/11/14 at 8:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم
اسامة سعيد فضل الله سعيد
2018/01/25 at 9:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم … ما في شك نقلة حضارية مواكبه .. وخدمة مميزه ونجاح مجهود كبير … ربنا يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير لسوداننا الحبيب .. ارجو إضافة صحيفة التيار .. مع تمنياتي لكم بالتوفيق
نميري عبدالله محمد
2018/08/13 at 9:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
في خبر في جريدة الايام سنه 1970 عن مولود سمي باسم جعفر نميري الرجاء ارسال صوره من الجريدة والأخبار وشكرا كتير
ابو احمد
2018/10/07 at 9:33 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم هل من يسمع بالنسبه للسياسة الاقتصادية الجديدة هي تأخذ ولاتعطي ومن هنا بداية الفشل سوق حر معناها ( يأخذ ويعطي ) بالنسبة للذهب يكون على حسب السعر العالمي مع دخول أجانب مع السودانين في شراء الذهب وتسليم اصحاب الذهب السودانيين النقد الاجنبي وهم لهم مطلق الحرية وفي كلا الحالتين وفرنا نقد اجنبي وكذلك بالنسبه للصادرات الأخرى كالسمسم والصمغ والثروة الحيوانية تباع للاجانب داخل السودان بالنقد الاجنبي وهنا تكون الفورة بالنقد الاجنبي وتمزيق فاتورة الاستيراد ونستورد ما هو أهم بحيث يكون الصادر نفس الوارد وغير ذلك إلا السماء تمطر لكم ذهبا .
amar
2019/02/14 at 11:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
انقسام بعض النشطاء المناصرين لـ تجمع المهنيين حول رفضه مبادرات الحوار، أبرزهم “لؤي المستشار” الذي توقع “نحر الأمل