نائب جهاز المخابرات السوداني يمازح صحفية (شكلي حا أبدأ بيك انتي أول زول)









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مازح نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق جلال الدين الشيخ، محررة (آخر لحظة) سهام منصور حول البروفايل الذي أعدته المحررة عن شخصه .. الشيخ استفسر المحررة خلال مشاركته في برامج متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بمحلية جبل أولياء، عن مصدر معلوماتها،

وبحسب صحيفة آخر لحظة فردت من مصادري الخاصة .. جلال مازحهها قائلاً (شكلي حا أبدأ بيك انتي أول زول).. والي الخرطوم، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين أكد على صحة ما كتب عن الرجل .

الخرطوم (كوش نيوز)

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