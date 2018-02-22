السودان .. حكم بالإعدام لمدرب كرة قدم إغتصب صبي ،مارس معه الفاحشة وصوره بالفيديو وقام بإبتزازه

أصدرت المحكمة المختصة بشؤون الطفل بالخرطوم برئاسة القاضي المشرف حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيزاً في مواجهة مدرب كرة قدم أدانته المحكمة بإغتصاب صبي عن طريق الإستدراج والإرهاب وإبتزاز المجني عليه بمقاطع فيديوهات إباحية وصور مخلة بالآداب وذلك بضاحية بري شرق الخرطوم .
وتتلخص وقائع الدعوى بأن خال المجني عليه وهو ضابط شرطة معاش دون بلاغاً بقسم شرطة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم أفاد بمحتواه بأن المتهم وهومدرب كرة قدم ببري صور إبن شقيقيته بصور فاضحة وطلب منه ممارسة الفاحشة مع أشخاص آخرين ميسوري الحال
وأفاد المجني عليه بيومية التحري بأن المتهم مارس الفاحشة معه وصوره بالفيديو وقام بإبتزازه بممارسة الرذيلة مع شخص مرة في شقة بمنطقة الرياض شارع الجزار ومرة أخرى في فندق شهير بالخرطوم وأعطاه الشخص مبلغ (400) جنيه وأخذ منه المتهم مبلغ (200) جنيه
وبحسب صحيفة (آخر لحظة) إستمعت المحكمة لقضيتي الإتهام والدفاع وتوصلت المحكمة لقرار الإدانة وأصدرت في مواجهة المدان العقوبة الأشد وهي عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة المدرب.
الخرطوم (كوش نيوز)