الفريق جلال: ياجماعة مادايرين شكر ولاشعر.. ودعوني وداع عادي ..مع السلامة الله يسلمك

الفريق جلال الدين الشيخ الطيب ،نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، والذي من المتوقع أن يؤدي القسم اليوم الخميس حسب الأخبار ،مارس آخر مهمة له كمعتمد لمحلية جبل أولياء يوم أمس واستقبل اللجنة العليا لمتابعة متطلبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني في الولايات ، وخاطب لقاء حاشداً في حديقة الكلاكلة ،وقال لكل الذين كالو له الثناء “ياجماعة مادايرين شكر ولا شعر..ودعوني وداع عادي ..مع السلامة الله يسلمك”.
الفريق جلال تخرج من مدرسة أم درمان الأهلية الثانوية العليا عام 1979م قبل أن يلتحق بالخدمة العسكرية والتحق بمعهد الطيران العسكري حسب إفادة الفريق أول عبدالرحيم نقيباً عام 1989م في يونيو وكان له دور مشهود في انقلاب الإنقاذ وقد عاد وقتها من بحر الغزال محارباً هناك .
الخرطوم(كوش نيوز)