رفع علم السودان رسمياً لأول مرة في تاريخ أستراليا

أعلنت وزارة الخارجية امس عن افتتاح سفارة السودان باستراليا يوم الاثنين الماضي تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لاستقلال السودان
وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي اليوم ” تم رفع العلم السوداني لأول مرة في سماء العاصمة الأسترالية كانبيرا في فناء السفارة الواقع في حي السفارات بضاحية اومالي وعزف النشيد الوطني بحضور لفيف من أبناء الجالية السودانية والضيوف الكرام” مبينا أن الافتتاح تم بتشريف المهمدس عبدالمنعم السني، الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية والأب القمص فيليو ساوث فرج، وعدد من المسئولين الأستراليين
ورجال الأعمال والاعلاميين وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وأشار قريب الله إلى أن السفير ابراهيم البارودي رحب في كلمته بالحضور وضيوف الشرف معربا عن أمله في أن يسهم فتح السفارة في تعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
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