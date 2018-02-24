تعرف على مواعيد مباريات اليوم “السبت المتنوع المزدحم” والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة والتي قد تشهد ظهور محترفينا.
مصراوي الرياضي يستعرض أبرز تلك المباريات والقنوات الناقلة لها:
الدوري المصري
02:30 – الأسيوطي vs الداخلية – القناة الناقلة: ON Sport HD.
02:30 – الرجاء vs سموحة – القناة الناقلة: ON Sport HD.
05:00 – الإسماعيلي vs طنطا – القناة الناقلة: ON Sport HD.
08:00 – الأهلي vs الإنتاج الحربي – القناة الناقلة: ON Sport HD.
الدوري الإنجليزي
02:30 – ليستر سيتي vs ستوك سيتي – القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD.
05:00 – ليفربول vs وست هام يونايتد – القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD.
05:00 – وست بروميتش vs هدرسفيلد تاون – القناة الناقلة: beIN SPORTS 8 HD.
الدوري الإسباني
05:15 – ريال مدريد vs ألافيس – القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD.
09:45 – برشلونة VS جيرونا – القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD
الدوري الإيطالي
09:45 – إنتر ميلان VS بينفينتو – القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD.
الدوري الألماني
04:30 – بايرن ميونخ VS هيرتا برلين – القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD .
07:30 – فيردربريمن VS هامبروج – القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD.
الدوري التركي
03:00 – قصري سبور VS قاسم باشا
الدوري الإماراتي
06:15 – الشارقة VS العين – القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية.
كأس خادم الحرمين الشريفين
05:40 – الفيحاء VS الأهلي – القناة الناقلة: mbc pro sport
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