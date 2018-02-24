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رياضية

2018/02/24

2018/02/24


تعرف على مواعيد مباريات اليوم “السبت المتنوع المزدحم” والقنوات الناقلة



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عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة والتي قد تشهد ظهور محترفينا.

مصراوي الرياضي يستعرض أبرز تلك المباريات والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

02:30 – الأسيوطي vs الداخلية – القناة الناقلة: ON Sport HD.

02:30 – الرجاء vs سموحة – القناة الناقلة: ON Sport HD.

05:00 – الإسماعيلي vs طنطا – القناة الناقلة: ON Sport HD.

08:00 – الأهلي vs الإنتاج الحربي – القناة الناقلة: ON Sport HD.

الدوري الإنجليزي

02:30 – ليستر سيتي vs ستوك سيتي – القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD.

05:00 – ليفربول vs وست هام يونايتد – القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD.

05:00 – وست بروميتش vs هدرسفيلد تاون – القناة الناقلة: beIN SPORTS 8 HD.

الدوري الإسباني

05:15 – ريال مدريد vs ألافيس – القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD.

09:45 – برشلونة VS جيرونا – القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD

الدوري الإيطالي

09:45 – إنتر ميلان VS بينفينتو – القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD.

الدوري الألماني

04:30 – بايرن ميونخ VS هيرتا برلين – القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD .

07:30 – فيردربريمن VS هامبروج – القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD.

الدوري التركي

03:00 – قصري سبور VS قاسم باشا

الدوري الإماراتي

06:15 – الشارقة VS العين – القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية.

كأس خادم الحرمين الشريفين

05:40 – الفيحاء VS الأهلي – القناة الناقلة: mbc pro sport

مصراوي

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