برشلونة يُدلل نجمه .. طباخ وسائق ورجل أمن وامتيازات خاصة

يهتم فريق برشلونة بنجومه، إذ يعول عليهم من أجل أن يصبحوا نجوماً بارزين في “البلاوغرانا” في القريب العاجل، ويعتبر اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي أحد الرهانات الأكبر بالنسبة لنادي برشلونة، ومن أجل ذلك خصص النادي الكتالوني له كل وسائل الراحة والترفيه، كي يتفرغ لتقديم إبداعاته في الملاعب.
ونشرت صحيفة “موندو ديبيرتيفو” الإسبانية تقريراً أكدت فيه أن النادي الكتالوني يحرص على توفير كل سبل الراحة لنجمه الفرنسي الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، عبر توفير طاهٍ خاص به يوفر له طعاماً ذا جودة عالية إضافة إلى تعيين رجل أمن لحمايته.
وليس هذا فحسب، إذ يحظى ديمبيلي بسائق خاص لكي لا يواجه أية مشكلة في مسائل تتعلق بالتنقل في المدينة الكتالونية، كذلك تم وضع رعاية طبية خاصه له بعد عمليته التي أجراها مؤخراً حين تعرض للإصابة في بداية مسيرته مع البلاوغرانا.
ويأتي اهتمام برشلونة بلاعبه أيضاً في ظل تعرضه لإصابة خطيرة أجبرته على إجراء عملية جراحية، وبمجرد أن تعافى منها، عانى من مشكلة عضلية أخرى، ليوفر تلك الوسائل من أجل راحته وعدم تعرضه للضغط.
وبالإضافة إلى الاهتمام طبياً باللاعب، فقد أشارت الصحيفة إلى أنه خلال فترة النقاهة التي قضاها اللاعب بعد العملية الجراحية التي أجراها في فنلندا في سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا النادي الأطباء المشرفين عليه واختصاصي العلاج الطبيعي إلى زيارة اللاعب في بيته من أجل توفير عناء السفر عليه إلى هناك مجدداً.
وبحسب الصحيفة يحظى الفرنسي بزيارات من العديد من أصدقائه في منزله، وأحياناً يضطر إلى طلب الطعام السريع، ويقدم ناديه تلك الخدمة أيضاً، لدرجة كشفت فيه الصحيفة الكتالونية أن ديمبيلي طلب ذات مرة أسطوانة “غاز” لطهي الطعام في حديقة منزله، لتتم تلبية طلبه مباشرة في ظل حرص النادي على “تجنيبه مخاطر مشتقات الغاز!”.
(العربي الجديد)