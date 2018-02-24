بالفيديو .. الهندية صاحبة “أجمل غمزة” تتفوق على زوكربيرغ بـ”إنستغرام” .. ما قصتها؟

تفوقت الممثلة الهندية الجميلة بريا فاريير، على مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع “فيسبوك”، في عدد متابعيها على “إنستغرام”، وأصبحت نجمة عالمية بين ليلة وضحاها. أما السبب، فهو “غمزة” أدتها في ظهورها السينمائي الأول، في فيلم Oru Adaar Love الذي كان من المقرر عرضه في الثالث من الشهر المقبل، وتأجل إلى عيد الفطر، إثر الضجة الكبيرة التي طاولته، وكان لغمزتها أيضاً يد في ذلك.
وحققت الممثلة التي وصفت بـ”صاحبة الغمزة الأجمل في العالم” نسبة متابعة بلغت 606 آلاف شخص، بعد يوم واحد فقط من ظهورها في مقطع مصور لأغنية “Manikya Malaraya Poovi” التي عرضت في 9 شباط/فبراير، من أجل الترويج للفيلم، ليصل عدد متابعيها اليوم إلى 4.5 ملايين شخص، في حين يتابع زوكربيرغ 4 ملايين شخص.
وحققت الأغنية التي ظهرت فيها بريا بزي مدرسي، أكثر من 36 مليون مشاهدة، منذ إطلاقها على “يوتيوب”، بعد أن أثارت الجدل في الهند، لأنها نسخة حديثة عن أغنية تقليدية من التراث الإسلامي، وظهرت بريا خلالها وهي تغمز حبيبها في المدرسة الثانوية، ما دفع البعض لوصف المشهد بأنه “مسيء للإسلام” وطالبوا منتجي الفيلم بحذفه.
وأكدت بريا التي أصبحت واحدة من بين أكثر الأسماء الهندية بحثًا على موقع “غوغل”، أنها وأسرتها سعيدون لنجاحها، إلا أنها لم تعتد على اهتمام الجمهور بعد، وخاصة أن العديد من الناس من بلدان أخرى كمصر والباكستان، والذين لا يفهمون لغة الأغنية، شاركوها على صفحاتهم، بعد أن أسرت ابتسامة بريا، غمزتها وتعابير وجهها، قلوبهم.
وعبر مستخدمو “تويتر” بدورهم عن إعجابهم الشديد ببريا من خلال إطلاق وسم #PriyaPrakashVarrier الذي علقوا من خلاله على جمال بريا وبراعتها في التمثيل، واستغله البعض ليبدي استغرابه من الضجة التي أثارتها، حيث كتب آركيت هاران: “استطاعت بريا خلال دقيقتين أن تقدم ما لم تستطع كاترينا كيف أن تقدمه طيلة مسيرتها المهنية في بوليوود”، في حين قالت تويتبيري: “أعزائي الشبان المغرمون بابتسامة بريا، تعلموا في البداية كيف تجعلون الفتاة تبتسم!”.
العربي الجديد