بالصورة .. إليسا تحتفل بعيد ميلاد والدتها مع نانسي عجرم

وصلة رقص خليجية لـ «إليسا» على مسرح «The Voice» (فيديو)
احتفلت مساء أمس السبت، النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد والدتها مع مجموعة من أصدقائها منهم النجمة نانسي عجرم، بأحد المطاعم بلبنان.نشرت إليسا صورة على موقع تبادل الصور “إنستجرام” تجمعها بأصدقائها، حيث علقت عليها قائلة: “أسعد عيد ميلاد.. أمي الحب”.يذكر أن إليسا شاركت منذ يومين في حضور العشاء الخيري لدعم مرضى التوحد، والذي حضره رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري والفنانة نانسي عجرم والمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وزوجته وعدد من الشخصيات العامة.
بوابة فيتو