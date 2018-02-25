ترامب يشبه المهاجرين في أمريكا بـ”الثعابين الغدارة”

شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ”الثعابين الغدارة”، وذلك في اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن.
وخلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، الجمعة، أخرج ترامب ورقة من جيبه وقرأ أبيات من قصيدة “الثعبان” للشاعر “آل نلسون”.
وأسقط ترامب مجريات القصيدة التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يلدغها غدرا بعد ذلك، على المهاجرين القادمين إلى بلاده.
وقال ترامب على لسان الثعبان في القصيدة (مخاطبا المرأة): “لقد كنت تعرفين جيدا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك”.
وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطباً الحاضرين: “فكروا بهذا الشكل في الهجرة”.
وعقّب بالقول: “هذا ما نفعله ببلدنا. نسمح للناس بدخول أراضينا، إلا أن الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ”.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من حكم ترامب، طردت هيئة الهجرة والجمارك نحو 61 ألفا و94 مهاجرا خارج حدود الولايات المتحدة.
ووفقا لإحصاءات نفس الهيئة، فإن عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2017، بلغ نحو 110 آلاف و568 مهاجرا.
وأعلن ترامب، في أغسطس/آب الماضي، إضافة قيود مختلفة على برنامج الهجرة.
وكالة الأناضول