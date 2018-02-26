كوش نيوز: صورة لمعتمد دنقلا تثير إعجاب رواد مواقع التواصل

جذبت صورة عفوية إلتقطها أحد الهُواة لمعتمد محلية دنقلا بالولاية الشمالية العميد ” أحمد أبوزيد”، وهو يقوم بكنس موقع للبيع المخفض مشاركاً بنفسه للعمال، صباح السبت 24 فبراير بمدينة دنقلا شمالي السودان بحسب صحيفة (كوش نيوز)، جذبت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين وصفوه بالهمة والبساطة والتواضع، ويبدو المعتمد وهو يمسك(بالمكنسة) عاملاً بجد لتهيئة وتنظيف أرضية لنافذة للبيع المخفض بإحدى أحياء محليته، وتداولت الصورة بشكل واسع في قروبات مواقع التواصل وتحدث البعض قائلاً :(هذا هو المسؤول الذي يحتاجه المواطن قريباً لنبضه ومعاناته).
وكانت حكومة الولاية الشمالية قد إفتتحت عُدة منافذ مدعومة للبيع المخفض بمحلية دنقلا حاضرة الولاية للمساهمة في تخفيف أعباء غلاء الأسعار على المواطنين .
أبومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
مسطول على طول
2018/02/26 at 12:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
عفويه دى شنو !!!
الراجل مافاضل ليهو الا يتريح بس
متجهز للصوره والمصور ماقصر وجايين تشبكونا ده المسئول ؟؟؟
يسالكم قوش ان شاءالله