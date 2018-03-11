خبير سوداني: “تحالف قطري تركي سوداني إيراني يلوح في الأفق” وتوقعات بفتح سفارة طهران في الخرطوم

في ظل التغيرات الإقليمية والتحالفات الناشئة والمتقلبة والمتغيرة من الحين للاخر تقوم قطر ببناء تحالف جديد يجمع المتناقضات ايدلوجياً والمتقاربات استراتيجياً .
في الوقت الذي تناصب فيه دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر العداء لدولة قطر ، استطاعت قطر ان تكسب وتبني علاقات ممتازة مع تركيا وإيران ونجحت في ضم بعض الدول المحايدة لتحالفها وبعض الدول التي وقفت مع معسكر ( السعودية و الامارات ) عن طريق تقديم دعم ناعم عبر المنظمات والافراد .
ها هي اﻵن قاب قوسين او أدنى من استمالت السودان الذي وقف موقف الحياد في الأزمة الاخيرة بين قطر ودوّل الحصار بل ذهب السودان ابعد من ذلك حين دخل في تحالف مع السعودية والإمارات في اليمن عرف بتحالف الشرعية ، بالرقم من ذلك قطر لم تقم بقطع علاقاتها مع السودان بل ظلت محافظة على علاقتها به مع بعض التحفظات .
في الجانب الاخر ظلت السعودية التي قدم لها السودان اكثر من ما كانت تحلم به تقدم للسودان ( الوعود ) فقط ! بالنقيض من هذا قدمت السعودية لمصر الحليف ( الشفهي ) للسعودية ما فاق حد الوصف مما جعل السودان يتململ وهو يمر ببعض الأزمات دون وقوف الحليف الجديد معه في ازماته .
الدبلوماسية السودانية تعلم تماماً ان السعودية ومصر الان يبحرون في نفس السفينة التي لا تستحمل وجود السودان ومصر فيها لان هناك قضايا محورية تجعل من مصر والسودان ان يقودا هذه السفينة كلا عكس اتجاه الاخر مما قد يؤدي لغرقها او تحطمها .
هنا يظهر الذكاء القطري بزيارة وزير خارجيتها للسودان ومكوثه يومين ستقدم فيها قطر للسودان عطاء من يملك لمن يستحق لتبرهن للسودان انها الحليف الاستراتيجي (الوفي) .
نتوقع بعد هذه الزيارة اضافة ضلع رابع لتحالف قطر تركيا ايران بالذات بعد زيارة اردوغان والآن تلحق بها زيارة وزير خارجية قطر وستتبعها زيارات من ايران ، ومن المتوقع ان تعيد ايران فتح سفارتها في السودان .
▪ نصر الدين محمد أدم
باحث مختص في العلاقات الدولية
مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث
1 التعليقات
Osana
2018/03/11 at 2:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
نتمنى أن تكون استراجيه السودان خلال الفترة القادمة ذلك التحالف لقد برهنت قطر لنظام الحكم في الخرطوم أنها حليف يعتمد عليه كذلك الجمهوريه الإسلاميه لم تبخل على السودان ودعمته عسكريا وسياسيا وما يمتلكه الجيش السوداني من تسليح وتصنيع عسكري هو ثمرة تعامله مع الجمهوريه الإسلاميه وكلنا يعلم زيارات الرئيس السابق محمد نجاد ووقوفه مع السودان في أصعب أيام الحصار ّّ
كذلك دولة تركيا و ما تملكه من قوة صناعيه وعسكريه وزراعيه كاملة.. الدول المذكورة دول اقليميه لا يستهان بها .. أما دولة الإمارات والسعوديه ومصر فهذه الدول _ الإمارات لا تستطيع تقديم شي سوى المال وشراء الذمم و تجييش المرتزقة_ أما السعوديه لا تجيد شيئا سوى امتلاك المال وشراء السلاح وتكديسه واستعماله في الدول الضعيفة وتبحث
عن من يساعدها في وحل اليمن بعد كذبة (الود بلحة ومقولة مسافة السكة والسكة طالت ).. فمصر السيسي وبرغم استعمال وتحريك كل أسلحتها في أرض سيناء وعدم حسم المعركة وتساقط جنودها وتدمير أسلحتها في سيناء واستعانتها بالطيران الاسرائيلي بعد شراء طيران الخردة من فرنسا (الرافال )وحاملة (النفايات الفرنسيه)
ولا يوجد انتصار لها سوى قتل الأطفال وتدمير بيوتهم وجرف أراضيهم وكذب الإعلام الشعبي …
مصر تم توريطها في رمال سيناء كما تم توريط المملكه في وحل اليمن أما الإمارات فهي تعتمد على المرتزقة وهي على استعداد أن تخسر مئات المليارات كي تبحث عن دور يليق بها .. الدول الثلاثة استعانت بإسرائيل لكي تحميها.. وإسرائيل تعرف جيدا وتجيد اللعب وتوفير حماية مؤقته ولكنها تعرف جيدا من أين يأتيها الخطر ومن الذي تحتمي به نهاية اللعبة.. على السودان امتلاك السلاح تصنيعهفيرالداخل والتوسع في الزراعة والصناعة وتلك هي الفرصة الأخيرة لنظام البشير بعد تضيع أموال النفط وتبديدها …