ديبالا يواصل التألق مع السيدة العجوز

ديبالا سجل هدفيه في الدقيقتين (20 و24) رافعا رصيده في البطولة الى 17 هدفا، وتساوى مع البلجيكي درايس مرتنز (نابولي) وفابيو كوالياريلا (سبمدوريا) ولكل منهم 17 هدفا في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.
فيما فشل الارجنتيني الاخر غونزالو هيغواين في تسجيل هدفه الـ 15 من ركلة جزاء حصل عليها ديبالا ونجح مواطنه الثالث البانو بيتزاري حارس اودينيزي في التصدي لها (38).
وتصدر يوفنتوس برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي، وهو يملك مباراة مؤجلة مع اتالانتا من المرحلة السادسة والعشرين حالت الثلوج دون اقامتها، ويكفيه الفوز فيها الاربعاء المقبل كي يتصدر بشكل دائم ويجدد السير نحو لقب سابع تواليا.
وبات لاتسيو مهددا بفقدان المركز الرابع لصالح انتر ميلان بعدما انقذه تشيرو ايمبويلي في الوقت بدل الضائع امام مضيفه كالياري وسجل له هدف التعادل 2-2.
وفاجأ كالياري ضيفه الساعي الى بطاقة مباشرة في دوري ابطال اوروبا بهدف السبق عندما تابع الكوري الجنوبي هان كموانغ سون برأسه كرة عرضية رفعها البلجيكي سينا مانغي فارتدت من الحارس الالباني توماس شتراكوشا الى ليوناردو بافوليتي فأعادها برأسه ايضا الى الشباك (25).
لكن تقدم صاحب الارض لم يدم سوى 10 دقائق نتيجة لضغط الضيوف فتلقت شباكه هدف التعادل بالنيران الصديقة عندما حاول لوكا كابيتيلي ابعاد كرة فحولها الى مرمى فريقه (35).
وفي الشوط الثاني، فشل لاتسيو في ترجمة سيطرته الميدانية، وجاءت النتيجة في غير صالحه بعدما حصل بافوليتي على ركلة جزاء اثر مخاشنته من قبل البرازيلي لويز فيليبي نفذها نيكولو باريلا وسجل منها هدف الفوز (74).
وانقذ تشيرو ايموبيلي متصدر ترتيب الهدافين لاتسيو من الخسارة في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة متقنة من البرازيلي فيليبي اندرسون تابعها في اسفل الزاوية اليمنى (90+5) رافعا رصيده الى 24 هدفا.
وصار رصيد لاتسيو 53 نقطة وبقي على بعد ثلاث نقاط خلف روما الذي عزز موقعه في المركز الثالث (56) بفوزه على تورينو 3-صفر الجمعة في الافتتاح، وعلى بعد نقطتين امام انتر ميلان.
وحقق كروتوني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الكبير على ضيفه سمبدوريا السادس والمنافس على بطاقة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) 4-1.
وبكر كروتوني في التسجيل بعد ركلة ركنية وتمريرة بالرأس من فيديريكو تشيكيريني الى مارتشيلو تروتا الذي تابعها بيسراه في اسفل الزاوية اليمنى (6).
وارتكب ياكوبو سالا خطأ ضد اندريا ناليني في المنطقة احتسبت على اثره ركلة جزاء انبرى لها تروتا انقذها الحارس اميليانو فيفيانو لترتد الكرة الى الروماني ادريان ستويان فاعادها الى الشباك هدفا ثانيا (23).
وصعب تروتا مهمة سمبدوريا بالعودة، واضاف الهدف الثاني الشخصي والثالث لاصحاب الارض بعد ان وصلته كرة من ركلة حرة تابعها بيسراه في قلب المرمى (36).
وفي الشوط الثاني، لم يسعف الوقت سمبدوريا الذي سيطر ميدانيا بشكل شبه مطلق، واكتفى بتسجيل هدف واحد عن طريق الدولي الكولومبي دوفان زاباتا الذي استفل تمريرة من نيكولا مورو (69).
وقدم الحارس فيفيانو هدية لاصحاب الارض عندما سجل لهم الهدف الرابع خطأ في مرماه عندما حاول ابعاد كرة من البديل النيجيري سيميون توتشوكوو “سيمي” (85).
وخسر بولونيا امام اتالانتا صفر-1 سجله الهولندي مارتن دي رون اثر تمريرة من السلوفيني يوسيب ايليسيتش (83).
وتعادل ساسوولو مع سبال 1-1، حيث تقدم سبال عبر ميركو انطينوتشي (27)، وعادل ساسوولو عن طريق السنغالي خوما بابكر (31).
وفشل ماتيو بوليتانو في ترجمة ركلة جزاء ثانية لساسوولو احتسبت اثر لمسة يد على البرتو غراسي (45+1).
صحيفة الجديد