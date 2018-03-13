أعلن انتهاء كافة الأوضاع الاستثنائية في 2020م.ممتاز: الحوار برنامج الحكومة بامتياز ومرجعية أساسية لأي قرار

أكد عضو لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار حامد ممتاز نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، ان مشروع الحوار الوطني اصبح مشروع الحكومة بامتياز، وقطع بان المرجعية الاساسية والرئيسية لاي اجراء او خطة او مشروع عمل هي الحوار.
واعلن خلال مخاطبته منتدى ” دور الإعلام في تنفيذ مخرجات الحوار” الذي نظمته وزارة الإعلام امس، عن انتهاء كافة الاوضاع الاستثنائية في العام 2020م، واكد ان المشاركة في تلك الفترة تأتي عبر بوابة الانتخابات ، واكد على اهمية المرحلة القادمة في تنفيذ التوصيات بانشاء مفوضية مستقلة لانتخابات شفافة وحرة، وعمل دستور ثابت وضبط العدد الكبير للاحزاب .
واشار الى ان الحكومة اتجهت الى تثبيت قواعد الحوار بإنشاء لجان وزارية وفرعية داخل مجلس الوزراء القومي لتنفيذ التوصيات، وشدد على ضرورة ان يكون هناك مركز للاعلام للتركيز الايجابي لاعلام واعٍ وذكي يسهم في التأثير ايجابا لدي المتلقي، لجهة ان الاعلام اصبح يؤثر بشكل مباشر في كافة القضايا لاسيما السياسية . من جانبه اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لتنفيذ مخرجات الحوار بشارة جمعة ارو، عن تنفيذ 40% من توصيات الحوار الوطني، منها 69 بشأن الدستور و 391 للسياسات، بينما 101 عبارة عن اجراءات الحكم والادارة و264 للقطاع الاقتصادي و61 للاجتماعي والثقافي. وثمن ارو مشاركة الإعلام الكبيرة في عملية الحوار ، واعتبر دوره ليس بالجديد لكونه لم يبدأ بتنفيذ المخرجات، وانما منذ بداية الحوار في نقل المعلومة اولا باول للمتلقي.
الصحافة.