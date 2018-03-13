حسبو يشدد على نبذ القبلية وانتهاج الوسطية

شدد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن ، على نبذ القبلية ، وانتهاج الوسطية في الاسلام ، موضحاً أن الانقاذ ظلت “28” عاماً في الحكم لتمسكها بالدين الإسلامي، وزاد “دولة جنودها يدافعون بالمصحف والبندقية لاتسقط”.
وثمن حسبو لدى مخاطبته بقاعة الصداقة أمس ، تدشين مشروع كتاب الله يوحدنا بتوزيع 50 ألف مصحف للخلاوى القرآنية و المساجد و المؤسسات الدينية، ثمن جهود قوات الدعم السريع ، وقال إن الانقاذ اتخذت “الله أكبر” شعاراً عقائديا لها لتمكين دين الله في الأرض .
وزاد “دولة جنودها يدافعون بالمصحف والبندقية لاتسقط والهزيمة والنصر ليست سلاحا ولو النصر ماديات كان هناك طغاة كثيرون في الحياة لكنهم يسقطون كما تسقط النخلة ” ، وأوضح نائب الرئيس ان جهات ظلت تتساءل عن عدم انهيار الحكومة برغم ما واجهته من حروبات وحصار ومؤامرات لسنوات ، وتابع “نقول لهم لاننا متمسكين بحبل الله” ، ودعا الى محاربة القبلية والعنصرية في البلاد ، ونشر الفكر الاسلامي الصحيح والمعتدل.
ومن جانبه أكد قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، أن السودان محفوظ برجاله و بقواته البواسل و برجال الدين و القرآن، داعيا إلى أهمية الاهتمام بالتمسك بأمر الدين وهو حبل النجاة . و قال إن قوات الدعم السريع تتشرف بطباعة 50 ألف مصحف و توزيها للمواطنين في البلاد، والذي من شأنه أن يعمل على توحيد أهل السودان و يبعث القيم الفاضلة و السلوك القويم، مؤكدا أن قوات الدعم السريع ستتبنى المشاريع الخاصة بالخلاوى و دور العبادة و مشاريع تعظيم شعائر الله .و قال إن قوات الدعم السريع تضطلع بمسؤولياتها الاجتماعية بتقديم هذه المشروعات خدمة للمواطن فضلا عن أنها تعمل في جميع المحاور و في مجالات مختلفة في المشاريع التنموية بعد أن حققت الأمن و الاستقرار في البلاد و حسمت التمرد و التفلتات الأمنية، و دعا الشعب السوداني للحفاظ على أمن و استقرار البلاد .
الصحافة.