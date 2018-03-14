الخرطوم: القبض على تشكيل إجرامي نهبوا تاجر عملة

نجحت شرطة الخرطوم شرق في توقيف تشكيل إجرامي يتزعمه معتاد إجرام بإتهامات تتعلق بالنهب وإنتحال صفة رجال الشرطة وبحسب صحيفة المجهر فأن المتهمين الثمانية يتزعمهم معتاد إجرام ، حضروا إلى تاجر عملة بضاحية أركويت جنوب الخرطوم ،
حيث زعموا أنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش منزله والإستيلاء على مليار من العملة الأجنبية والمحلية ، وفور إكتشاف الواقعة قام التاجر بتدوين بلاغ بالحادثة ، وقامت الشرطة فور تلقيها البلاغ بمباشرة تحرياتها التي توصلت من خلالها إلى المتهمين التسعة وأخضعتهم للتحقيق ،
وعقب إكتمال التحري أحالت ملف البلاغ إلى محكمة الخرطوم شرق .
الخرطوم (كوش نيوز)