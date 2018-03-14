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جرائم وحوادث

2018/03/14

2018/03/14


الخرطوم: القبض على تشكيل إجرامي نهبوا تاجر عملة



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نجحت شرطة الخرطوم شرق في توقيف تشكيل إجرامي يتزعمه معتاد إجرام بإتهامات تتعلق بالنهب وإنتحال صفة رجال الشرطة وبحسب صحيفة المجهر فأن المتهمين الثمانية يتزعمهم معتاد إجرام ، حضروا إلى تاجر عملة بضاحية أركويت جنوب الخرطوم ،

حيث زعموا أنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش منزله والإستيلاء على مليار من العملة الأجنبية والمحلية ، وفور إكتشاف الواقعة قام التاجر بتدوين بلاغ بالحادثة ، وقامت الشرطة فور تلقيها البلاغ بمباشرة تحرياتها التي توصلت من خلالها إلى المتهمين التسعة وأخضعتهم للتحقيق ،

وعقب إكتمال التحري أحالت ملف البلاغ إلى محكمة الخرطوم شرق .

الخرطوم (كوش نيوز)

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